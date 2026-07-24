Kolon kestiler 700 gün kaçtılar! 876'şar yıl hapsi istenen 6 Şubat sanıkları savcıyı şikayet etti

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 35 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle haklarında 876’şar yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, davanın savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurdu. Sanıklar, avukatları Ali Uçkaç aracılığıyla yaptıkları şikâyette Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcısı A.H.S.’yi hedef aldı.

"SAVCI SOSYAL MEDYA ETKİSİNDE" İDDİASI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre sanık avukatı aracılığıyla kurula sunulan şikâyet dilekçesinde, savcının kamuoyu baskısıyla hareket ettiği öne sürüldü. İlgili metinde savcıya yönelik şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Savcısı tamamen sosyal medya etkisi ile hareket etmekte ve maddi hakikatları görmezden gelmektedir. Cumhuriyet Savcısı'nın üst hadden cezalandırma (müvekkiller hakkında olası kastla adam öldürme suçlaması ile ayrı ayrı 876 yıl mahkumiyet) talebiyle mütalaa verilmesinin hukuki taban ve dayanağının bulunamaması savcılık makamının kamuoyu baskısı altında kalarak hukuku ve dosyanın gerçekliğini gözardı ettiğini göstermektedir. Şikâyet olunan Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı A.H.S. hakkında inceleme başlatılmasını talep ediyoruz.”

BİLİRKİŞİ RAPORU: KOLON KESİLMİŞ PERDE DUVAR DELİNMİŞ

Ezgi Apartmanı'nın yıkımına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, binanın çöküş nedenlerini detaylarıyla kayıt altına aldı. Raporda, binayı inşa eden müteahhit ile giriş kattaki Kervan Pastanesi’nde tadilat işlemlerini gerçekleştirenlerin yıkımda asli kusurlu olduğu belirtildi. Bilirkişi incelemesinde; Kervan Pastanesi'nin perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasındaki kolonun kesildiği ve pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığı anlatıldı.

700 GÜN SONRA VİLLADA YAKALANMIŞLARDI

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ve Kervan Pastanesi’nin sahipleri olan Kervancıoğlu ile Pekel’in savcılığa mevcutlu olarak getirilmesi talimatını vermişti. Haklarında “olası kastla öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen sanıklar, kayıtlı adreslerinde bulunamamıştı. Kervancıoğlu ve Pekel, 700 gün sonra 14 Ağustos 2025’te Ankara’daki bir villada yakalanarak tutuklanmıştı.