35 kişi göz göre göre ölüme gönderilmiş! Ezgi Apartmanı davasında 'Olursa olsun' skandalı

Kahramanmaraş'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, pastane tadilatı sırasında taşıyıcı sisteme müdahale eden sanıkların sonuçları öngörebilecek bilgi ve konumda olmalarına rağmen eylemlerini “olursa olsun” anlayışıyla sürdürdükleri belirtildi. Savcı, üç sanığın olası kastla cezalandırılmasını, belediye görevlileri hakkında da mahkumiyet kararı verilmesini istedi.

6 Şubat depremlerinin simge davalarından biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Enkaz altında kalan 35 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili mütalaada, binanın zemin katında faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nde yapılan tadilatların yapının taşıyıcı sistemini zayıflattığına dikkat çekildi. Birgün'deki habere göre savcı, sanıkların olası sonuçları öngörebilecek durumda olduklarını belirterek, buna rağmen müdahalelere devam ettiklerini ve bu nedenle “olası kast” hükümleri kapsamında cezalandırılmaları gerektiğini kaydetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada açıklanan mütalaada, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve iç mimar Ertan Danacı’nın kolon ve perde kesme dahil olmak üzere taşıyıcı sistem elemanlarına müdahalede bulunduğu ifade edildi. Mütalaada, söz konusu işlemlerin yapının statik bütünlüğünü doğrudan ortadan kaldırdığı belirtilerek, “Bu tür müdahalelerin doğurabileceği sonuçları öngörebilecek bilgi ve konumda olmalarına rağmen eylemlerine sonuç için ‘olursa olsun’ diyerek devam ettikleri dosya kapsamında sabittir” değerlendirmesine yer verildi.

Savcı, bu gerekçeyle Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı’nın “olası kastla kasten öldürme”, “olası kastla nitelikli kasten öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca sanık Mehmet Tekin’in “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma”, belediye görevlileri Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çiftaslan’ın ise “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından mahkum edilmeleri istendi.

NE OLMUŞTU?

Depremin ardından hazırlanan iddianamede, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasında pastane tadilatının etkili olduğu değerlendirilmiş; sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı hakkında onlarca kez “olası kastla öldürme” suçundan yüzlerce yıla varan hapis cezaları talep edilmişti.

Davanın firari sanıkları Kervancıoğlu ve Pekel ise 703 gün sonra, 14 Ağustos 2025'te Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.