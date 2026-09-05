Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılıyordu! Uçakta yangın çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı.

Yangın, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan merkezde saat 15.00 sıralarında başladı. Uçaktan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin uçağın gövdesini sardığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

14 TIR'LA ÇAYIROVA'YA TAŞINMIŞTI

Yangının çıktığı Airbus A340 tipi yolcu uçağı, 2018 yılında parçalar halinde 14 TIR ile Çayırova'ya getirildi. Yaklaşık 17 dönümlük araziye yerleştirilen uçak, burada yeniden monte edilerek Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

Kanat açıklığı 60 metre, gövde uzunluğu ise 64 metre olan uçak, merkezde havacılık ve bilime yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardan biri olarak hizmet veriyordu. (DHA)