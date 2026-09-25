Kızıloba İlkokulu baştan aşağı yenilendi: Çocuklar yeni okullarına kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirerek çocukların daha konforlu, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim görmesine destek oluyor. Bu kapsamda Bayındır Kızıloba İlkokulu’nda da kapsamlı tadilat çalışmaları yapıldı.

Okul yeni eğitim öğretim dönemine yenilenen yüzüyle başlarken çocuklar için de şenlik düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yenilenen okulu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Bir öğrencinin sırasına oturan Tugay, çocuklara okul çantası hediye etti. Kızıloba halkıyla da bir araya gelen Tugay, yurttaşların taleplerini dinledi. Şenlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

“İLK DEFA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KÖYÜMÜZE GELDİ”

Şenlikte Kızıloba halkına hitap eden Başkan Tugay, ziyaret sırasında kendisine söylenen bir sözün kendisini etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

“Okula giriş yaparken bir vatandaşımız bana, ‘İlk defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı köyümüze geldi’ dedi. O an içimden, ‘Sana bir görev daha düştü. Öyle bir program yap ki görev süren bittiğinde hiçbir köy, buraya belediye başkanı gelmedi demesin’ dedim. Bu inanç ve duygu ile çalışmaya devam edeceğim. Hepiniz başımın üstünde, yüreğimdesiniz. İzmir’de 600 köyümüz var. Bir taraftan 4,5 milyonluk nüfusun 3 milyonu şehir merkezinde yaşıyor. Çalıştığımız pek çok konu ve iş var. Bir taraftan bunları takip ederken diğer taraftan köylerimize hem hizmet ederek hem de ziyaret ederek sizleri ihmal etmemeye çalışıyoruz.”

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HER ZAMAN HAZIR OLACAĞIZ”

Köylerin ve köylerde yaşayan yurttaşların önemine değinen Başkan Tugay, şöyle konuştu:

“Türkiye Türkiye ise, İzmir İzmir ise bu, köylerle başlayan bir hikâyedir. Köylerimizi ihmal etmek, köylerimizin ihtiyaçları konusunda özensiz davranmak hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir şey. Bunun bilincinde olan bir kardeşiniz ve evladınız olarak şundan şüpheniz olmasın; İzmir’in merkezi neyse bizim için Bayındır’ın Kızıloba’sı da, İzmir’imizin 600 köyü de odur. Her zaman gelemesek de yüreğimiz sizinle. Sizlerden iletilen bir konu olduğunda elimizden geleni yapmaya her zaman hazır olacağız.”

“OKUL, EVDEN SONRA EN ÖNEMLİ MEKAN”

Okulun yıpranmış halinin yenilenmesi için görevli personelin özverili çalışmasıyla güzel bir sonuç elde edildiğini belirten Başkan Tugay, bu çalışmayı kutlamak ve Kızıloba halkıyla bir araya gelmek amacıyla şenlik düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Okul çok başka bir şey. Evden sonraki en önemli şey. Arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle zaman zaman buluşarak çocukların ve ailelerin okullarıyla ilgili isteklerini soruyorlar. Bu şekilde onlarca, yüzlerce okulda pek çok çalışmamız olacak. Herhangi bir okulun ihtiyacını karşıladığımızda çok mutlu hissediyoruz. Her anne ve baba çocuğunun okumasını ister. Çocuğunun bilgili, donanımlı, aydın bir insan olmasını ister.”

Okulun çocuklara yalnızca bilgi kazandırmadığını belirten Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir” sözünü hatırlatarak şöyle devam etti:

“Okul insanlara sadece bilgi değil; aynı zamanda ülke vatandaşı olmak nedir, o ülkeyi sevmek nedir, halkına saygı duymak nedir, yüreğinden bir toprağa ve memlekete bağlanmak nedir, onu öğretir. Okul insana geçmişinden, bugününden ve geleceğinden bahseder.”

“ÜLKEME HİZMET ETMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM”

Kendisinin de bir köy okulunda ilkokula başladığını belirten Başkan Tugay, çocukluk yıllarındaki okul deneyiminin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. O dönemde bazı kararlar aldığını belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madem doğru olan okumaktır, okuyacağız. Madem hepimizin iyi olması için bu milletin her evladının bu ülkeyi sevmesi lazım; bu ülkede yaşayan her insana, her metrekare toprağa sevgisinin ve saygısının olması lazım. Bu vatanı, milleti çok seveceğim, kendimi iyi yetiştireceğim ve görev düşerse ülkeme hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağım.”

“ÖĞRETMENLER MEŞALE GİBİ”

30 yıl boyunca doktorluk yaptığını, babasının da öğretmen olduğunu belirten Başkan Tugay, öğretmenlerin çocukların hayatındaki rolüne dikkat çekti:

“Babamın çocuklara cansiperane şekilde eğitim verirken, bir yandan da onların ihtiyaçları için yaptıklarını hiç unutmam. Bu ülkenin öğretmenlerinin hepsi fedakâr insanlardır. Yüz binlerce öğretmen, çevresini aydınlatan meşaleler gibi yaşıyor ve çalışıyor. Öğretmenler kıymetlidir.”

Kamu görevi yapan herkesin temel sorumluluğunun yurttaşların ihtiyaçlarına karşılık vermek olduğunu belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz belediye başkanları da kamu görevi yapan insanlarız. Bu ülkede kimse aç kalmasın, yokluk çekmesin, evsiz kalmasın, hiçbir çocuk okulsuz kalmasın. Hiçbir anne ‘Çocuğum okula gidemiyor’ diye üzülmesin. İhtiyacı olan herkesin ihtiyacı karşılansın isteriz.”

Kurtuluş Savaşı’ndan da örnek veren Tugay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği o özgürlük savaşında olduğu gibi; bir millet kenetlendiği, hep birlikte iyi olmak istediği ve bu memlekete ait ne varsa korumak için kararlı olduğu zaman bir şeyler değişir. Büyüklerimden, kardeşlerimden, evlatlarımdan bunu istiyorum. Birbirimize kenetlendiğimiz, hep beraber ülkemizin iyiliğini istediğimiz, komşumuzun aç olmasına razı olmadığımız, herhangi bir köyümüzün okulunda sıkıntı yaşanırken onu o şekilde bırakmaya razı olmadığımız zaman işte o zaman bir şeyleri değiştirebiliriz” dedi.

“GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ BURADA”

İzmir’de yaşayan hayırseverlere de seslenerek okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında toplumsal desteğin önemine dikkat çeken Başkan Tugay “Bizler şehrimizin bütün okullarındaki çocuklara aynı gözle bakıyor, herkese elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Burada Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın büyük emeği var. Hep beraber yaptılar. Gözümüz kulağımız burada olmaya devam edecek” dedi.

BAŞKAN TUGAY’A TEŞEKKÜR

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da okulda yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Tugay’a teşekkür etti. Sakarsu, “Başkanımızın önderliğinde okulumuza yapılan bu güzellikler için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Girişte halkımız ‘İlk defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı köyümüzü ziyaret etti’ dedi. Bayındır’ın dağ köyüne ziyaret gerçekleştirdiği için de kendisine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önceki dönem okul aile birliği başkanı Melike Ağırsöz ise Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek Başkan Tugay’a ve proje yürütücüsü Yağmur İnanır’a çiçek takdim etti.

OKULDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında okul binasındaki idari oda, sınıflar ve koridorlarda çöken zemin döşemeleri onarılarak seramik kaplama yapıldı. İç cephe ve tavanlar boyandı; pencere parmaklıkları, ana giriş kapısı ve diğer demir aksamların boya işleri tamamlandı. Dış cephe boyanırken bayrak direği kaidesi ve çeşmenin seramik kaplamaları yenilendi.

Mevcut bahçe duvarının önüne temel hatılı oluşturularak 1,20 metre yüksekliğinde panel çit monte edildi. Okul bahçesine sürgülü giriş kapısı yapıldı. Tuvalet yapısında tüm vitrifiye elemanları, armatürler ve tesisatlar, kapılar, duvar ve zemin seramikleri yenilendi.

Çocukların daha güvenli bir ortamda oynayabilmesi için oyun parkının zeminine beton dökülerek kauçuk kaplama uygulandı.

ANNE, BABA VE ÇOCUKLARA EĞİTİM

Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra Bayındır Kızıloba’da çocuklar ve ailelere yönelik eğitim desteği de sağlandı. Babalık Farkındalık Eğitimi’nde babalık rolünün çocukların gelişimindeki yeri, çocukların duygusal ihtiyaçlarını fark etme, doğru ve etkili iletişim kurma, etkin dinleme, olumlu yaklaşım ve sağlıklı sınırlar oluşturma konuları ele alındı.

Kadınlara Yönelik Aile ve Çocuk İletişimi Eğitimi’nde çocuklarla sağlıklı iletişim kurma, duygu ve ihtiyaçlarını fark etme, anlayışlı ve destekleyici yaklaşım, doğru iletişim dili ve aile içinde sağlıklı sınırlar oluşturma başlıklarında çalışmalar yapıldı.

Çocuklara Yönelik Yaklaşım ve İletişim Eğitimi’nde ise kendilerini doğru ifade etme, duygularını tanıma ve paylaşma, arkadaşlık ilişkilerinde saygı ve empati geliştirme, karşılaştıkları sorunlarda uygun iletişim ve çözüm yollarını kullanma konuları işlendi. Ayrıca akran ilişkileri ve akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturuldu.

Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolog da Kızıloba’da ailevi kayıp ve travmatik yaşam deneyimleri bulunan çocuklara yönelik psikososyal destek çalışması yürüttü ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi.