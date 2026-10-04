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Halk TV Türkiye Kırklareli'nde dehşet: Ölen de öldüren de 16 yaşında

Kırklareli'nde dehşet: Ölen de öldüren de 16 yaşında

Kırklareli'nde 16 yaşındaki Melih Bostancı, kendisiyle yaşıt olan M.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Kırklareli'nde dehşet: Ölen de öldüren de 16 yaşında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Abdül Melih Bostancı, M.B. ile arasında çıkan kavgada boynundan bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 16 yaşındaki cinayet zanlısı M.B. gözaltına alındı.

ÖLEN DE ÖLDÜREN DE 16 YAŞINDA

Dehşet veren olay, dün (3 Ekim Cumartesi) akşam saatlerinde Gündoğu Mahallesi Park Sokak'ta meydana geldi. Abdül Melih Bostancı ile M.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. M.B., yaşanan arbede sırasında Bostancı'yı boyun bölgesinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Kırklareli'nde dehşet: Ölen de öldüren de 16 yaşında - Resim : 1
Abdül Melih Bostancı
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Ağır yaralanan Bostancı kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 16 yaşındaki Abdül Melih Bostancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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