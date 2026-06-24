Kılıçdaroğlu'nun sözleri bumerang gibi döndü! "Rüşvet" çıkışını çürüten video arşivden çıktı!

Mutlak butlanla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler ile parti örgütleri arasındaki maddi ilişkilere yönelik yaptığı sert çıkış, arşivden çıkan bir video kaydıyla tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun butlan ekibinde yardımcılığını üstlenen Cemal Canpolat'ın CHP İstanbul İl Başkanı iken belediyelere 8.5 milyon liralık bilet satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bir de parayı vermedi diye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızmış.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ BUMERANG GİBİ DÖNDÜ!

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'deki canlı yayında parti genel merkezleri veya il yönetimlerinin belediyelerden finansal talepte bulunmasını eleştirerek "Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para istediğiniz anda o belediye başkanına ‘git rüşvet al’ demektir bu." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun "rüşvete teşvik" kriterini, en yakınındaki ismin karşılamaması o sözleri bumerang gibi döndürdü.

Butlan ekibinde Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak atanan Cemal Canpolat'ın 2023 İstanbul İl Kongresi'ndeki konuşması sosyal medyaya düştü. Canpolat, belediye başkanlarından bilet parası adı altında milyonlarca liralık fon talep ettiğini bizzat kendi ağzından ortaya koydu.

"RÜŞVET" ÇIKIŞINI ÇÜRÜTEN VİDEO ARŞİVDEN ÇIKTI!

Cemal Canpolat'ın 2023 yılında yaptığı bir konuşmaya ait olan kayıtta, il başkanlığı döneminde basılan biletlerin 8.5 milyon lirasını belediye başkanlarından tahsil etmeye çalıştığını açıkça anlattığı görüldü.

İtiraf konuşmasında Canpolat şu ifadeleri kullandı:

"10 milyon TL'lik bilet bastık ve dağıttık, bunun 8,5 milyon TL'sini bu belediye başkanları vermedi, bunlardan bir tanesi de Sevgili Ekrem Başkan'dı, 1,5 milyon TL borcu var, biletin parasını vermeyenlerden birisi."