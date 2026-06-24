Kılıçdaroğlu hayretler içindeymiş! "CHP'yi darmadağın ettin" tepkisine yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere bir kez daha yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, hakkındaki yorumlar için “Hayretler içindeyim” ve “Akıl tutulması” ifadelerini kullandı. “CHP’yi darmadağın etti” tepkisinin hatırlatılması üzerine ise kısa bir yanıt vermekle yetindi: “Düzeltiriz.”

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin Mustafa Balbay’a değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun görüşmede oldukça öfkeli olduğu aktarıldı. Eleştiriler için sık sık “Hayretler içindeyim” ve “Akıl tutulması” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Balbay’ın, TRT’nin Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki konuşmasını canlı yayımlamasına ilişkin “TRT’ye Kemal Bey’in iktidara karşı çok sert konuşmayacağı garantisi gitmiş” değerlendirmesine Kılıçdaroğlu itiraz etti.

Kılıçdaroğlu, “TRT ile hiçbir temasım olmadı” dedi. Balbay’ın, bu iddianın kendisinden değil çevresinden TRT’ye böyle bir güvence gittiği yönünde olduğunu söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

“Ben TRT’yi taraflı yayını nedeniyle mahkemeye verdim. O davayı AİHM’ye taşıyacaktık, benden sonra takip etmediler.”

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerde yanlış bilgi kullanıldığını savundu:

“Bütün eleştirilere açığım ama yanlış bilgi verilmesine itiraz ediyorum.”

SİYASİ DEĞİL Mİ SORUSUNA BU YANITI VERDİ...

Balbay’ın, Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaların siyasi olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Yolsuzluk davası onlar” dedi.

DAVA SÜRECİ HATIRLATILDI

Balbay, İmamoğlu için 2500 yıl hapis istendiğini, aynı süreçte diplomasının iptal edildiğini ve tutuklandığını hatırlattı. Buna karşılık Kılıçdaroğlu şu ifadeyi kullandı:

“Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Ailesini ziyaret ettiğimde söylediğim noktadayım.”

Balbay’ın, önceliğin tutuksuz yargılama olması gerektiğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli” yanıtını verdi.

BU YARGI İLE Mİ AHLAKİ ÜSTÜNLÜK KAZANACAKSIN SÖZLERİNE YANIT VERDİ.

Balbay’ın “Bu yargıyla mı?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle karşılık verdi:

“Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.”

Balbay, Kılıçdaroğlu’nun butlan tartışmasında parti içi bütünlüğü önceleyen bir tutum alabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi:

“Bu karar verilmiş, benden niçin korkuyorlar? Normalleşmeye karşı çıkarım kızarlar, arınalım derim kızarlar.”

Balbay’ın olağanüstü kurultay çağrısı yapması üzerine Kılıçdaroğlu, “Az sonra olağan kurultay takvimi açıklanacak” dedi.

DÜZELTECEKMİŞ!

Balbay, sokaktaki CHP seçmeninde de rahatsızlık olduğunu belirterek Yüzüncüyıl Pazarı’ndan örnek verdi.

"Sizinle aynı pazaryerine gidiyoruz. Yüzüncüyıl pazarındaki herkes, başta gözlemeci teyze, “Kemal Bey ne yapıyor? Darmadağın etti partiyi” diyor..." tepkilerinin iletilmesi üzerine Kılıçdaroğlu kısa bir yanıt verdi: “Düzeltiriz.”

OSMANLI ELEŞTİRİSİ

Balbay, Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarının iktidarın söylemleriyle örtüştüğü yönünde bir izlenim doğduğunu söyledi. Buna örnek olarak “Osmanlı coğrafyası” vurgusunu ve Özgür Özel’e yönelik “Türkiye’yi dışarıya şikâyet ediyor” eleştirisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu bu değerlendirmeye şöyle yanıt verdi:

“Osmanlı coğrafyası için söylediğim her şey İsmail Cem’in kitabındandır. Orada Balkanlar da yazar, Türk dünyası da yazar. Kurulmakta olan yeni dünyada yerimizi almalıyız...”

Balbay’ın, bunu daha açık anlatması gerektiğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’deki yayına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“İzin vermediler ki soru üstüne soru. AB’yi elbette biz de istiyoruz. Özgür Bey’in, “Bizi yalnız bıraktınız” sözüne benim itirazım.Genel başkan o cümleyi kullanamaz.”

BİR DEMİRTAŞ SAVUNMASI DAHA

Görüşmede Selahattin Demirtaş’a ilişkin açıklamalar da ele alındı. Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ı geçmişte ziyaret ettiğini hatırlattı:

“Ben geçmişte Demirtaş’ı ziyaret ettim. Söyledim de tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP’yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.”

Balbay, Adalet Yürüyüşü’nü yapmış bir siyasetçiden önceliği hukukun üstünlüğüne vermesinin beklendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise eleştirilerde kendisine ait olmayan anlamlar yüklendiğini savundu:

“Ben aynı yerdeyim. Eleştirinizi yapın ama söylemediklerim, benim ufkumda olmayan şeyler üzerinden yazılar olmamalı. Medyanın tutumuna karşı hayretler içindeyim.”