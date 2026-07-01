Kılıçdaroğlu yönetimi 7 yurt dışı örgütünün de yetkisini iptal etti

CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, yurt dışı örgütlerine yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Daha önce Özgür Özel'e destek açıklamasına imza atan Hollanda, Belçika, İsveç ve Avusturya federasyonları ile Lyon, Bordeaux ve Manchester birliklerinin yetki belgeleri iptal edildi.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ 7 YURT DIŞI ÖRGÜTÜNÜN DE YETKİSİNİ İPTAL ETTİ

Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer imzasıyla gönderilen yazıda, söz konusu birliklerin yetki belgelerinin 30 Haziran 2026 tarihli MYK toplantısında iptal edildiği bildirildi.

Yazıda, kararın gerekçesi olarak Yurt Dışı Birlikler Yönetmeliği'nin 4. maddesinde yer alan, "Tüm çalışmaların Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının eşgüdüm, yönlendirme ve denetimi altında yürütülmesi" hükmüne aykırı davranılması gösterildi.

Ayrıca yetki belgesi iptal edilen birliklerin Avrupa ülkelerinde CHP adını kullanmaları halinde yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK VERDİLER

Yetkileri iptal edilen 7 birlik, daha önce CHP'nin 49 yurt dışı birlik başkanı tarafından yayımlanan ve Özgür Özel'e destek verilen ortak açıklamaya imza atmıştı.

Açıklamada, "Biz tercihimizi yaptık. Atatürk'ün kurduğu partinin geleceğinin yanındayız. Demokrasinin yanındayız. Örgüt iradesinin yanındayız. Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız." ifadeleri kullanılmıştı.

"GİRİŞİMLERİN TAMAMI YOK HÜKMÜNDEDİR"

Karara tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yetki iptallerinin hukuki ve siyasi meşruiyeti bulunmadığını savundu.

Kayışoğlu, "Sözde 'yetki iptali' kararlarının hiçbir hukuki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Bu girişimlerin tamamı yok hükmündedir." dedi.

Yurt dışı örgütlerinin CHP'nin demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Kayışoğlu, "Hiçbir hukuksuz girişim, hiçbir siyasi operasyon bu mücadeleyi durduramayacaktır. Biz iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.