Kılıçdaroğlu TBMM'ye Özel'in Grup Başkanlığının iptali için dilekçe verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, mahkemeden çıkan mutlak butlan kararının ardından milletvekili grubunu toplayarak CHP Grup Başkanı seçildi.

Mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdiği iddia edildi. Genel Başkan daveti olmadan şekil şartlarına aykırı olduğu iddiasıyla "Grup Başkanlığı seçiminin" geçersiz sayılarak yenilenmesi talep edildi.

ÖZEL'İ TEBRİK ETMİŞTİ

CHP Lideri Özel, 95 milletvekilinin oyuyla CHP’nin Grup Başkanı seçildiği gün mutlak butlan kararı ile göreve getirilen Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun," açıklamasını yaptı.