Kılıçdaroğlu savunucusundan Özgür Özel'e çirkin sözler: Canlı yayında ağzını bozdu

CHP’de mutlak butlan kararı üzerinden hareketlilik devam ederken iç tartışmalarda seviye oldukça geriye düştü. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen eski CHP'li vekil Faik Tunay, katıldığı bir televizyon programında seçilmiş parti yönetimini ve Özgür Özel’i sert sözlerle hedef alırken dilinin dozunu kaçırdı.

KILIÇDAROĞLU SAVUNUCUSUNDAN ÖZGÜR ÖZEL'E ÇİRKİN SÖZLER

tv100'de yayınlanan programda konuşan Tunay, CHP’deki son siyasi gelişmeleri değerlendirirken zaman zaman sert ifadeler kullandı. Parti içi stratejileri eleştiren Tunay, mevcut yaklaşımın seçim başarısına katkı sağlamayacağını savundu.

Tunay, Özgür Özel ve ekibinin siyaset dilini eleştirerek, "Özgür Özel ve arkadaşları sadece mağduriyet üzerinden ilerlerse sadece üçün birini alırlar" ifadelerini kullandı.

Canlı yayındaki açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanılan sert üslup nedeniyle Tunay’a çeşitli çevrelerden tepkiler geldi.

CANLI YAYINDA AĞZINI BOZDU... VATANDAŞ YANITI SOSYAL MEDYADA VERDİ

Kılıçdaroğlu destekçilerinin seviyeyi düşürdüğünü vurgulayan vatandaş, canlı yayında ağzını bozan Faik Tunay'a sosyal medyadan sert yanıt verdi.

Vatandaşların yaptıkları yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Saygısız, kalitesini ortaya koymuş. KK ve elemanları gittikçe daha fazla çirkin yüzlerini gösteriyorlar. Muhalefetin altını oyular sürekli, yalanları ve iftiraları ile"

"Üçün ikisi senin mi?"

"kılıçdaroğlu ve dar ekibinin kurumsal dili, çıkabildiği seviye, arınmış dilleri, terbiye çıtası bu. Edepsizliği atayabilirsiniz ama meşru gösteremezsiniz. Sakın butlanlardan kurumsal ya da yasal bir davranış beklemeyin, dilenciye padişahlık vermişler durum vardır."

"Arınma isteyen kk'nın adamlarına bak hepsi yandaş kanallarda kuduz kuduz dolaşıyor söylediği tabir tamda şimdiki kayyumculara yakışır kk çağırda öp ne güzel demişsin diye yakışır sizlere böyle foseptik laflar"

"Sana o üçün birini yedirmek lazım, yandaş kanallarda havlayıp durursunuz anca ! Bu saray aparatlarının yıllardır hükümet aleyhinde tek bir kelime ettiklerini duydunuz mu !"

"@FaikTUNAY seçime gir de üçün birini oldukça sert bir şekilde kimin aldığını gör."