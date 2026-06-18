Kılıçdaroğlu mu, Özel mi, yoksa yeni parti mi? Seçmen kararını verdi

SONAR anketinde seçmene genel seçim için üç farklı CHP senaryosu soruldu. Sonuçlar, CHP’de genel başkanlık tartışmasının oy oranlarına doğrudan yansıdığını gösterdi.

KILIÇDAROĞLU SENARYOSUNDA CHP YÜZDE 9,1’DE KALDI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda CHP’nin oy oranı yüzde 9,1 olarak ölçüldü. Aynı senaryoda AKP yüzde 20,9 ile ilk sırada yer aldı. Kararsızlar, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler ve görüş belirtmeyenlerin toplam oranı yüzde 30,6 oldu. Bu oranlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 30,3’e, CHP’nin oyu ise yüzde 13,1’e çıktı. Bu senaryoda CHP Lideri Özgür Özel yer almadı.

ÖZEL SENARYOSUNDA CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

CHP Lideri Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda tablo değişti. Bu durumda CHP yüzde 29,8 ile ilk sıraya yükseldi. AKP’nin oy oranı yüzde 23 olarak ölçüldü. Görüş belirtmeyenler dağıtıldığında CHP’nin oyu yüzde 36,2’ye, AKP’nin oyu ise yüzde 28,1’e çıktı.

ÖZEL’İN YENİ PARTİSİ İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Ankette Özgür Özel ve arkadaşlarının seçime yeni bir partiyle girmesi ihtimali de soruldu. Bu senaryoda “Özgür Özel’in yeni partisi” yüzde 26,6 ile ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 22,1 ile ikinci sırada kalırken, CHP’nin oyu yüzde 5,2’ye düştü. Görüş belirtmeyenler dağıtıldığında Özel’in yeni partisinin oy oranı yüzde 32,7’ye çıktı.

Anket sonuçları, Özgür Özel’in CHP’nin başında olduğu ya da yeni bir partiyle seçime girdiği senaryolarda muhalefet oylarının belirgin biçimde Özel etrafında toplandığını gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu senaryoda ise CHP’nin oy oranı çift hanenin altında kaldı.