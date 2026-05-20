Kılıçdaroğlu kayyum Gürsel Tekin'in ekibiyle görüştü

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin İstanbul teşkilatına kayyum atanan ekipte Gürsel Tekin'in yardımcılarıyla görüştü. Erkan Narsap ve Zeki Şen, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek partinin geleceği ve İstanbul özelindeki gelişmeleri konuştu.

KILIÇDAROĞLU KAYYUM GÜRSEL TEKİN'İN EKİBİYLE GÖRÜŞTÜ

Erkan Narsap ve Zeki Şen’in gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Erkan Narsap, Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye’nin geleceğini ve partinin yarınlarını samimi bir atmosferde konuştuklarını belirtti.

Narsap, ziyaretin içeriğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, İstanbul İl Çağrı Heyeti olarak 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin geleceğini, İstanbul’un sesini ve partimizin yarınlarını samimiyetle konuştuk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz."

"TESLİMİYET DEĞİL BÜYÜK BİR MÜCADELE"

Paylaşımında partinin içindeki duruş ve sorumluluk vurgusu yapan Narsap, mevcut siyasi tabloya ilişkin kararlılık mesajı verdi. "Biz şunun farkındayız: Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir!" diyen Narsap, siyasetin kişisel çıkarlar üzerinden değil, yol arkadaşlığı temelinde yürütülmesi gerektiğini savundu.

Narsap, zor zamanlarda sorumluluktan kaçanları halkın vicdanına emanet ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimin nerede durduğunu tarih de yazacaktır, bu halk da unutmayacaktır. Biz, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini halkımızla birlikte, sokak sokak, meydan meydan yeniden büyüteceğiz. İnancımız tam, kararlılığımız sarsılmazdır. Herkes bilsin ki; bu çınar devrilmez. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve asla teslim alınamaz!"