Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bu rejimi Erdoğan'la beraber kurdular

Siyasetin sıcak konularından olan ve soru işaretlerinin yıllar geçmesine rağmen tam olarak giderilmediği 2017 referandumu ve sonrası, dün akşam saatlerinde bir kere daha gündeme oturdu. Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kritik açıklamalar yaptı.

"BU REJİMİ ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU BERABER KURDULAR"

Özdağ, 2017 yılında yapılan referandumun adından YSK önüne gittiğini, dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun o gün neden harekete geçmediğini anlatan Özdağ, "O gece oraya gelmediler. Ben tek başıma götüremezdim ancak ana muhalefet partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürebilirdi. AİHM'e de götürmediler. Bu rejimi Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte kurdular. Durum bu." şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Özdağ, CHP'nin yaptığı Adalet Yürüyüşü öncesinde bir CHP Genel Başkan Yardımcısı ile yaptığı telefon görüşmesini de, "Beni arayıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceklerini söylediler. Ben de 'Niye zahmet ediyorsunuz? Söğütözü'nden (CHP Genel Merkezi) Sıhhiye'ye (YSK Binası) yürüseydiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürümek zorunda kalmayacaktınız' dedim" ifadeleri ile anlattı.

"KEMAL BEY AÇIKLADI: SİLAHLI ADAMLAR VARMIŞ, ATEŞ AÇILACAKTI"

Özdağ, CHP'nin o dönem neden YSK önüne yürümediğini daha sonra Kılıçdaroğlu'nun, "Evet biz de düşündük yürümeyi ama yolda silahlı adamlar varmış. Biz yürüseydik bize ateş açılacaktı" sözleri ile açıkladığını kaydetti.

"BU NE DEMEK BİLİYOR MUSUNUZ?"

Silahlı adamlar açıklamasının tam bir felaket olduğunun altını çizen Özdağ, muhalefetin bu şekilde yapılmayacağını savunup sert sözlerini şu şekilde sıraladı: