Kılıçdaroğlu kameralar karşısına çıktı: Adı basın toplantısı ama soru sormak yasak
CHP'nin başına butlanla atanan Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde süreç ile alakalı bir basın toplantısı yapıp soru almadan gitti.
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CHP Genel Başkanlığı koltuğuna, butlan kararıyla geri getirine Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde kameralar karşısına geçti.
SORU ALMANIN YASAK OLDUĞU İKİNCİ BASIN TOPLANTISI OLDU
Kılıçdaroğlu İmralı Süreci hakkında yaptığı basın toplantısında soru almayıp konuşmasını bitirdi.
NATO KONUŞMASINDA DA SORU ALMAMIŞTI
Kılıçdaroğlu 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi ve Türk Dış Politikasına yönelik açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalarının ardından da soru almadan gitmişti.
BASIN DANIŞMANI DUYURMUŞTU
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağını butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurmuştu.
Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi