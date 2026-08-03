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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu kameralar karşısına çıktı: Adı basın toplantısı ama soru sormak yasak

Kılıçdaroğlu kameralar karşısına çıktı: Adı basın toplantısı ama soru sormak yasak

CHP'nin başına butlanla atanan Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde süreç ile alakalı bir basın toplantısı yapıp soru almadan gitti.

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Kılıçdaroğlu kameralar karşısına çıktı: Adı basın toplantısı ama soru sormak yasak
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CHP Genel Başkanlığı koltuğuna, butlan kararıyla geri getirine Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde kameralar karşısına geçti.

SORU ALMANIN YASAK OLDUĞU İKİNCİ BASIN TOPLANTISI OLDU

Kılıçdaroğlu İmralı Süreci hakkında yaptığı basın toplantısında soru almayıp konuşmasını bitirdi.

Kılıçdaroğlu açıklama yaptı ama soru almadıKılıçdaroğlu açıklama yaptı ama soru almadı

NATO KONUŞMASINDA DA SORU ALMAMIŞTI

Kılıçdaroğlu 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi ve Türk Dış Politikasına yönelik açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalarının ardından da soru almadan gitmişti.

BASIN DANIŞMANI DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağını butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurmuştu.

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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