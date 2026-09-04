Kesik baş cinayetinde 10 yıllık sır çözüldü! Öz oğlu dahil 7 gözaltı

Manisa Akhisar'da 2016 yılında dere yatağında başı kesilmiş halde bulunan Abdurrahman Aysu cinayeti, faili meçhul olarak geçen 10 yıllık sürecin ardından jandarmanın teknik takibiyle aydınlatıldı. Maktulün kendi oğlunun da aralarında yer aldığı ve aile bireylerinin yıllarca bildikleri halde gizlediği cinayet düğümünü çözen ekipler, 3 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

DERE YATAĞINDA BULUNAN CANSIZ BEDEN VE 10 YILLIK FAİLİ MEÇHUL DOSYASI

Abdurrahman Aysu, 20 Mart 2016 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçe merkezindeki ikametgâhından ayrıldı. Yapılan aramaların ardından Aysu, 2 Nisan 2016'da Akhisar ilçesi Yenidoğan Mahallesi Çağlak Mevkiinde yer alan bir dere yatağında ölü olarak bulundu. İncelemelerde maktulün başının gövdesinden ayrıldığı ve göğüs bölgesinde kesici alet yaralanmaları bulunduğu kayıtlara geçti.

Olayın ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme", "Suçu Bildirmeme" ve "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme" suçlamaları kapsamında faili meçhul soruşturma süreci başlatıldı.

JASAT TEKNİK DELİLLERİ VE İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLERİ YENİDEN İNCELEDİ

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yıllar önce rafta kalan dosyaya ait mevcut delilleri kapsamlı biçimde yeniden değerlendirdi. Soruşturma kapsamında:

-Şüphelilere ait HTS ve BAZ kayıtları geriye dönük olarak tekrar incelendi,

Daraltılmış baz istasyonu çalışmaları yürütüldü,

- Olay yeri inceleme timleri ile müşterek şekilde olay mahalli ve fiziki deliller baştan ele alındı,

- Şüphelilerin geçmiş ifadelerindeki tüm çelişkiler ayrıntılı bir rapor haline getirildi ve istihbari çalışmalar derinleştirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI, AİLE HUSUMETİ VE İŞ BİRLİĞİ

Yürütülen araştırmalar sonucunda cinayetin arka planı netleştirildi. İncelemelere göre Abdurrahman Aysu, cinayetten kısa bir süre önce sosyal medya hesabından akrabası Asya Çay'a ait müstehcen fotoğraflar paylaştı. Bu paylaşımın ardından, 20 Mart 2016 tarihinde askerlik görevinden dönen Umut Can Keskiner cinayeti gerçekleştirdi.

Maktulün oğlu Soner Aysu'nun ise ailevi geçimsizlikler yaşaması, babasının benzer müstehcenlik eylemlerini sürekli tekrarlaması ve çevrede itibarının zedelenmesi nedeniyle, akrabası ve yakın arkadaşı olan Umut Can Keskiner’e yardım ederek cinayetin faili olduğu tespit edildi.

Cinayetin ardından Umut Can Keskiner’in annesi Asya Çay, babası Ziya Keskiner ve eşi İlay Keskiner ile maktulün diğer aile üyeleri olan eşi Medine Aysu ve oğlu Samet Aysu’nun, olayın faillerini ve detaylarını bilmelerine karşın ailevi olarak zarar görmemek adına suçu gizledikleri ve suça iştirak ettikleri belirlendi.

GSM SİNYALİ TAKİBİ VE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen şüphelilerin kaçmasını önlemek amacıyla mahkeme kararıyla CMK 135/5 maddesi kapsamında GSM sinyal bilgilerinin takibine başlandı ve dinleme/izleme süreci 27 Ağustos 2026 itibarıyla devreye sokuldu. İstanbul ve Bursa illerinde bulundukları tespit edilen zanlılar için JASAT ekipleri adres tespitlerini tamamladı.

Ekipler, 4 Eylül 2026 günü saat 09.30 sıralarında düğmeye bastı. 7 şüpheli şahsın yakalanması ve ikametlerinde arama yapılması amacıyla:

- Akhisar’da 4 şüpheliye yönelik 3 adrese,

- Bursa’da 1 şüpheliye yönelik 1 adrese,

- İstanbul’da 2 şüpheliye yönelik 1 adrese

olmak üzere toplam 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan Soner Aysu, Samet Aysu, Medine Aysu, Umut Can Keskiner, İlay Keskiner, Asya Çay ve Ziya Keskiner isimli 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adli tahkikat devam ediyor.