Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul, Mardin ve Manisa’daki 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, dosyalardaki failler teknik incelemeler ve yeni deliller vasıtasıyla saptandı.

Gürlek’in paylaştığı verilere göre, 24 Nisan 2026 tarihinde faaliyete geçen dairenin koordinasyonunda bugüne kadar 40 ayrı dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul vaka çözüme kavuşturuldu. Bakan Gürlek, eski dosyaların teknolojik imkanlarla yeniden taranacağını belirterek, “Hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız” mesajını verdi.

14 YIL SONRA GELEN İNCELEME: 10 YAŞINDAKİ ELİF VE BABASININ DOSYASI

Aydınlatıldığı bildirilen dosyalar arasında en eski tarihli olanı Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleşti. 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın yaşamını yitirdiği cinayet dosyası, aradan geçen 14 yılın ardından yeniden raftan indirildi.

Soruşturma birimleri; tanık ve şüpheli beyanlarındaki çelişkileri, HTS kayıtlarını ve daraltılmış baz analizlerini bir araya getirerek yeni bulgulara ulaştı. Yapılan tespitlerin ardından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 15 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma ise devam ediyor.

DÖRT YILDIR ARANAN KAYIP KADININ İZİ BAŞKA BİR CİNAYET DOSYASINDA BULUNDU

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak kayıtlarda yer alan Zeynep Yıldırım soruşturmasında da faile yıllar sonra ulaşıldı. İncelemelerde Yıldırım’ın kaybolmadan önce en son Fethi Dağlı ile irtibat kurduğu belirlendi.

Başka bir cinayet soruşturmasından ötürü cezaevinde tutuklu bulunan Dağlı’nın sorgulanmasının ardından, 1 Eylül 2026 tarihinde yer gösterme işlemi icra edildi ve arazide bir kadın cesedine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu’nun kimliğini teyit ettiği Zeynep Yıldırım’ın ölümüyle ilgili olarak Fethi Dağlı bu soruşturma kapsamında da yeniden tutuklandı.

MANİSA’DAKİ CİNAYETTE SUÇU GİZLEYENLERE DE GÖZALTI

Üçüncü dosya ise Manisa’nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’ya ait. Yürütülen yeni incelemelerde olayın asıl failleriyle birlikte suçun üzerini örten ve delilleri gizleyen kişiler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÜRLEK: ARADAN KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN DOSYALARI UNUTMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından sürece dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hiçbir suçun ve hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için adalet ve güvenlik teşkilatlarımız arasındaki güçlü koordinasyonu daha da ileri taşıyoruz. Bir evladın, bir annenin, bir babanın, bir kardeşin yıllardır beklediği adaleti sağlamak için durmadan çalışıyoruz.

Bu çerçevede 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı.

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı’nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumumuzca tespit edilirken, Fethi Dağlı yürütülen soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı.

Mardin Nusaybin’de 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Manisa Akhisar’da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bugün aydınlatılan 3 faili meçhul cinayetle birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar, Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatılmış oldu.

Bu önemli dosyaların aydınlatılmasında özveriyle görev yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımıza; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Mardin JASAT ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığımıza, Akhisar Jandarma Komutanlığımıza; Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Adli Tıp Kurumumuza ve emeği geçen tüm kamu görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Teknolojinin sunduğu bütün imkânlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız."