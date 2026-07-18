Bakan Gürlek duyurdu: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yeniden incelenen 6 faili meçhul cinayet dosyasının aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, 2005-2016 yılları arasında Balıkesir, Denizli, Hatay, İstanbul ve Samsun'da işlenen, uzun yıllardır kamu vicdanında karşılık bulan cinayetlerin günümüzün teknolojik imkânları kullanılarak yeniden soruşturulduğunu belirtti.

Açıklamaya göre dosyalar; DNA eşleştirmeleri, kriminal incelemeler, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık ifadeleri ile elde edilen yeni deliller doğrultusunda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yeniden yürütülen soruşturmalar kapsamında, Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık dosyasında soruşturma yeniden açıldı ve bir şüpheli tutuklandı. Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde öldürülen Mehmet Ali Türkmen cinayetiyle ilgili iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada ise itiraflar üzerine yapılan kazılarda bulunan insan kemiklerinin DNA incelemesi sonucunda Uyğur'a ait olduğu belirlendi ve adli süreç başlatıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım dosyasında olay yerindeki biyolojik bulguların bir şüphelinin DNA profiliyle eşleştiği tespit edilirken, İstanbul Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner dosyasında ise şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve tutuklandığı bildirildi.

Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında da soruşturmayı yanıltmaya yönelik olduğu değerlendirilen ihbarın kaynağının yıllar sonra belirlendiği, yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda tespit edilen 4 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı açıklandı.

Akın Gürlek, açıklamasında dosyaların aydınlatılmasında görev alan İstanbul, Çarşamba, Balıkesir, Denizli ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının çalışmalarına teşekkür etti.