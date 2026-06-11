Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in odasını da istedi

Mahkemenin mutlak butlan kararı ile CHP'ye geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına bir başvuru daha yaptı.

Daha önce de Ankara Valiliğine verdiği iki dilekçeyle genel merkezin tahliye edilmesini isteyen ve çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle kapısı kırılarak girilen CHP Genel Merkezinin 12. katındaki makam odasına 30 Mayıs'ta yerleşen Kılıçdaroğlu, Salı günü TBMM'de yaşanan "grup toplantısı" krizinin ardından Meclis'e yönelik bu yeni adımı attı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖZGÜR ÖZEL'İN ODASINI DA İSTEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla TBMM Başkanlığına ilettiği dilekçe ile, Meclis bünyesinde Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının boşaltılması talebini resmileştirdi.

Bu hamlenin, partide Özgür Özel'i destekleyen 9 milletvekilinin üyeliğinin askıya alınması ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis nezdindeki tek girişimi makam odası talebiyle de sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta da TBMM Başkanlığına başvuruda bulunarak, Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı olarak seçildiği oylamanın iptal edilmesini istemişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Kılıçdaroğlu'nun bu son makam odası başvurusuna henüz resmi bir yanıt verilmedi.

Meclis yönetiminin hem grup başkanlığı oylamasının iptali hem de oda tahsisi talebini içeren her iki başvuruya da bu hafta içerisinde dönüş yapması bekleniyor.