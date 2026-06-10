Son Dakika | Özgür Özel'den butlanın ihraç hamlesine ilk tepki

CHP Lideri Özgür Özel, mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu 9 CHP milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi.

Özel, butlan yönetiminin ihraç hamlesinin hukuksuz olduğunu vurguladı.

"Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar…" diyen seçilmiş CHP Lideri, Özgür Özel İletişim hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır. Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."