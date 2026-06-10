Son Dakika | Özgür Özel'den butlanın ihraç hamlesine ilk tepki
Son dakika haberi... CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki mutlak butlan yönetiminin 9 CHP'li milletvekilini MYK kararıyla ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi.
CHP Lideri Özgür Özel, mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu 9 CHP milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine tepki gösterdi.
Özel, butlan yönetiminin ihraç hamlesinin hukuksuz olduğunu vurguladı.
"AKP'NİN ATADIĞI MAZBATASIZLAR CHP'DE GENEL BAŞKANLIK YAPAMAZLAR"
"Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar…" diyen seçilmiş CHP Lideri, Özgür Özel İletişim hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır. Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."
NE OLMUŞTU?
Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK; Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Karaca, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turhan Taşkın Özer'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Ancak MYK tarafından alınan bu kararın CHP tüzüğüne aykırı olduğu ortaya çıktı. CHP'nin seçilmiş parti sözcüsü Zeynel Emre, butlan yönetiminin hamlesini yargıya taşıyacaklarını belirtti.