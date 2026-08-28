Kemal Çağlar Temel cinayetinde ‘Haşhaşiler’ çıktı: 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet verildi

Derminix Kozmetik’in sahibi Kemal Çağlar Temel 10 Eylül 2024 günü saat 10.45 sıralarında, Üsküdar Burhaniye’de’de bulunan iş yerine girmek üzereyken öldürüldü. Cinayeti işleyen isim 24 yaşındaki Şahin Şimşek oldu. Bu esnada, şebekenin iki üyesi Muhammed Taha Demir (19) ve Gürkan Bayır (21) da gözcülük yaptı. Saldırı anını anbean kaydeden Demir, çektiği görüntüyü Boran Deniz’e gönderdi.

Cinayete kurban giden Kemal Çağlar Temel (solda), kozmetik firması sahibiydi.

Yürütülen soruşturma sonrası 15 kişi hakkında dava açıldı. Bu kişilere yönelik yargılama ise İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yapılan yargılamaya ilişkin çıkan gerekçeli karara göre, Kemal Çağlar Temel cinayetinde en az iki ayrı suç örgütü aktif rol aldı.

Sanıklar arasında emekli polis memuru Adnan Helete de yer aldı.

FERHAT YEŞİLKAYA’YI ÖLDÜRDÜ YURT DIŞINA KAÇTI

Bunlardan ilki Boran Deniz’in (21) başında olduğu Haşhaşiler suç örgütü. Bir diğeri ise Sinan Memi’nin (40) başında olduğu Azatlar suç örgütü. Şubat 2023’te Ferhat Yeşilkaya’yı öldürdükten sonra yurt dışına kaçan Sinan Memi, kendisini korumak için çeşitli suç örgütleri ile ortak hareket etmeye başladığını ifade etti.

Cinayet talimatının Sinan Memi'den geldiği kaydediliyor.

CİNAYET ‘TALİMATI’ SİNAN MEMİ’DEN GELDİ

Dosyaya göre Kemal Çağlar Temel’e yönelik cinayet Haşhaşiler grubu eli ile işlense de, cinayet talimatı ise Sinan Memi’den geldi. Sinan Memi, Kemal Çağlar Temel’in öldürülmesinde, Alaattin Çakıcı’ya veya MHP’ye yakınlığının bir etkisinin olmadığını savundu. Sinan Memi, savcılık ifadesinde “Ben Azadlar suç örgütü lideri olarak birçok diğer suç örgütleri ile aramda husumet bulunmaktaydım. Yurt dışında bu kişilerin sürekli olarak beni araştırdıklarını ve beni infaz etmek istediklerini öğrendim. İbrahim Gümüştekin’in de yönlendirmesiyle Kemal Çağlar isimli kişinin yurt dışında kokain trafiği olduğunu öğrenince beni infaz edecek kişinin bu kişi olduğunu düşünerek kendisine karşı bu eylemi yaptık” dedi.

Haşhaşiler çetesi, bir dizi olaydaki rolleri ile biliniyor.

"KONUM BİLGİLERİMİZİ HASIMLARIMIZA VERİYORDU"

Sinan Memi, ifadesinin devamında “Bildiğim kadarıyla Kemal Çağlar da bizim gibi büyük uyuşturucu ticareti yapmaktaydı. İbrahim Gümüştekin bana, Kemal Çağlar'ın benim ve arkadaşlarımın konum bilgisini hasımlarımıza verdiğini söyledi. Ben de Boran Deniz’e, Kemal Çağlar'ı araştırmasını söyledim. Ben kırmızı bülten ile arandığım için sürekli yer değiştiriyordum. Boran Deniz’e, Kemal Çağlar ile ilgili konuyu ilettim. Bana orada Kemal Çağlar’ı vurduklarını söylediler. Vurulma anına ilişkin videoyu da bana attılar” diye konuştu.

'UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI’ İDDİASI

Temel’e yönelik cinayetin perde gerisinde bir tür ‘uyuşturucu’ hesaplaşmasının olduğu da kaydediliyor. Bu noktada, Hollanda’da yakalatılan yüklü miktardaki uyuşturucunun bu sürecin bir parçası olduğu ifade ediliyor. Cinayeti kendisinin işlediğini belirten Şahin Şimşek, kendisini azmettiren ismin ise Boran Deniz olduğunu söyledi. Deniz ise, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

5 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme; tetikçi Şahin Şimşek’in yanı sıra Boran Deniz, Sinan Memi, Gürkan Bayır, Muharrem Gazi Dede, Mertcan Kondak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklardan Kazanlar suç örgütünün yöneticilerinden Serkan Kazan’a 2 yıl 6 ay, taksicilik yapan Adnan Şenses ve Ercan Çalışman’a15’er yıl, otel çalışanı İlker Gürsel’e 2 yıl 6 ay, korsan taksicilik eski polis memurları Ferit Ardıç ile Adnan Helete’ye 2 yıl 6’şar ay, İrfan Kırboğa ve Abdullah Önal’a 3 yıl 9’ar ay, Mehmet Emir Düzyol’a 12 yıl 6 ay, Muhammed Taha Demir’e 20 yıl 6 ay, Yavuz Gökgöl ve Bilal Kaya’ya ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, firari konumdaki Tamer Elmas’ın dosyasını ise ayırdı.

Serkan Kazan, Kazanlar çetesinin yöneticisi konumunda.

KUTU AKSARAY’DAKİ CİNAYET AYNI EKİBİN İŞİ

Kemal Çağlar Temel cinayetinde rol alan ekibin, anılan olaydan 1 ay kadar önce de Aksaray’da bir başka kişiyi öldürdüğü anlaşıldı. Muhammed Taha Demir, 1 Ağustos 2024’te Veli Tan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin şunları kaydetti:

“Aksaray Akmezar Köyünde bir cinayet işlendi. Azmettiricisi Boran Deniz’di. Tetikçi olarak Sefa Şenlik gönderildi. Köylülerin yaralaması neticesinde Sefa Şenlik hastaneye kaldırıldı, Boran Deniz, Sefa Şenlik’i kaçırmak için birilerine 10.000.000 TL teklif ediyordu. Görüşülen kişi galiba kamu görevlisiydi. Muharrem Gazi Dede Aksaray’da hastanede bekliyordu. Bu bekleyiş kaçış planı içindi. Onu Boran Deniz gönderdi. Boran Deniz tarafından Mertcan Kondak, Ukrayna ya da Rusya'ya tetikçi olarak gönderilecekti” dedi.