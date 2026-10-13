Kayyumun sağ kolu rüşvetten gözaltına alındı: Ahmet Özer sert tepki gösterdi

Kayyum tarafından yönetilen Esenyurt Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda kayyum Can Aksoy’un yardımcısı Yusuf Ulutaş gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Ulutaş’ın evinde yüklü miktarda para bulunmuş Ulutaş hakkında dikkat çeken iddialar basına yansımıştı.

Tutuklandıktan sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve tahliye olmasına rağmen başkanlık koltuğuna geri dönemeyen Ahmet Özer son yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

SERVET DEĞERİNDE PARA AKIŞI

Özer “Kayyım tarafından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyası, hesap hareketlerinde ise halkımızın deyimiyle ‘servet’ değerinde bir para akışı tespit edildiği iddia edilmektedir. Bu iddiaların tüm yönleriyle araştırılması, suçun ve sorumluların hukuk çerçevesinde ortaya çıkarılması gerekir. Kayyum dahil, hiç kimse, hangi makamda bulunursa bulunsun, hukukun üstünde değildir” dedi.

Görevinin 7. ayında 30 Ekim 2024'te düzenlenen bir operasyonla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan, hakkında verilen tahliye ve beraat kararlarına rağmen görevine iade edilmeyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, açıklamasında “Seçilmiş belediye başkanı görevinden uzaklaştırılırken kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik hangi ölçütlere göre sağlandı? Belediyenin ihaleleri, hakkedişleri ve kamu kaynaklarının kullanımı hangi denetim mekanizmalarıyla kontrol edildi?” sorularını da yöneltti.

Özer'in açıklaması şöyle:

“Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı olarak, belediyemizde yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle ve kamu vicdanının gerektirdiği sorumlulukla takip ediyorum. 31 Mart 2024’te Esenyurt halkının özgür iradesiyle üstlendiğim belediye başkanlığı görevinden haksız ve hukuksuz bir şekilde uzaklaştırıldım. 31 Ekim 2024 tarihinde yerime kayyım atandı, belediye meclisi işlevsiz hale getirildi. Tüm bu haksız süreç ve gelişmelerin kamuoyunu vicdanında mahkûm olduğu açıktır. Halkın oylarıyla şekillenen yerel yönetim iradesinin devre dışı bırakılmasının ne anlama geldiğini Esenyurt halkı çok iyi biliyor. Hakkımda yürütülen soruşturmada rüşvet suçu açısından takipsizlik kararı verildi; yapılan yargılamada ise şahsıma isnat edilen ihaleye fesat karıştırma suçundan ise beraat ettim. İddianamede yer almayan 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan karara karşı hukuki mücadelemi sürdürüyorum.

RÜŞVET İDDİALARI

Bugün ise kayyum yönetimi döneminde belediyeye getirilen isimlere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında bir soruşturma yürütüldüğünü görüyoruz. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, kayyum tarafından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyası, hesap hareketlerinde ise halkımızın deyimiyle ‘servet’ değerinde bir para akışı tespit edildiği iddia edilmektedir. Öncelikle açıkça ifade etmek isterim: Bu iddiaların tüm yönleriyle araştırılması, suçun ve sorumluların hukuk çerçevesinde ortaya çıkarılması gerekir. Kayyum dahil, hiç kimse, hangi makamda bulunursa bulunsun, hukukun üstünde değildir. Belediye, Esenyurt halkına ait bir kamu kurumudur; bütçesi milletin parasıdır ve her kuruşun hesabı halka verilmelidir. Seçilmiş yönetimden nasıl hesap soruluyorsa, atanmış yönetimden de aynı ölçüyle hesap sorulmalıdır. Adalet, seçilmişe ayrı, atanmışa ayrı işlemez”

SORULAR SORDU

“Esenyurt halkının şu soruları sorması da en doğal hakkıdır” diyen Özer açıklamasına şöyle devam etti:

“Seçilmiş belediye başkanı görevinden uzaklaştırılırken kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik hangi ölçütlere göre sağlandı? Belediyenin ihaleleri, hakkedişleri ve kamu kaynaklarının kullanımı hangi denetim mekanizmalarıyla kontrol edildi? Kamuoyuna yansıyan bu ciddi iddiaların arkasındaki bütün bağlantılar açıklığa kavuşturulacak mı?

Benim anlayışımda belediye, bir avuç insanın değil, milyonların yaşadığı Esenyurt’un halkına ait bir kamu kurumudur. Belediyenin bütçesi milletin parasıdır. Her kuruşun hesabı halka verilmelidir. Esenyurt halkının iradesinin yok sayıldığı bir dönemde, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin bu gelişmelerin bütün yönleriyle aydınlatılması zorunludur. Sorumlular varsa ortaya çıkarılmalı; denetim süreçleri, ihale işlemleri ve mali kayıtlar şeffaf biçimde incelenmelidir. Bizim talebimiz intikam değil, adalettir. Ayrıcalık değil, eşit hukuktur. Suskunluk değil, şeffaflıktır. Esenyurt halkı sandıkta ortaya koyduğu iradeye, ödediği vergilerin hesabını sormaya ve yaşadığı kentin geleceğine sahip çıkmaya devam edecektir. Ben de seçilmiş belediye başkanı olarak hukuki mücadelemi sürdürerek, Esenyurt’un hakkını, hukukunu ve demokratik iradesini savunmaya devam edeceğim. Çünkü kamu makamları geçicidir; halka karşı sorumluluk ve adalet talebi kalıcıdır.

GÖREVE İADE EDİLMEDİ

Son olarak belirtmek isterim ki; bir yıldır tahliye olduğum halde hala görevime iade edilmiş değilim. Oysa Esenyurt’ta her iki seçmenden birinin oyunu alarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak mazbatam bir kâğıt parçası değildir, bu mazbata halkın mühürlenmiş iradesidir. O mazbatanın çiğnenmesi, yalnızca benim değil, bana oy veren 227.608 yurttaşın anayasal hakkının yok sayılması, bir milyonu aşkın nüfusu olan Esenyurt halkının mağdur edilmesidir. Çünkü seçimle elde edilen yalnızca bir makam, yalnızca siyasal bir yetki değil, halkla yapılan bir toplumsal sözleşmedir. Bu sözleşmenin tek taraflı olarak, halkın onayı olmadan feshedilmesi; ahlaki ve demokratik değerler açısından da kabul edilemez bir durumdur. O nedenle bunca olan bitenden sonra, buradan, seçmen iradesine yapılan müdahaleye karşı vicdani ve demokratik itirazımızı bir kez daha dile getiriyor, bir an önce göreve iademizi bekliyoruz. Talebimiz hak gaspının ortadan kaldırılması, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ihyası için gereğinin yapılmasıdır. (ANKA)