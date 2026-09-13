Kayseri’de sucuk devini karıştıran sahte evrak skandalı: 1 tutuklama
Kayseri’deki ünlü sucuk firması Şahin Sucukları’nda sahte belgelerle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 eski çalışandan 1’i tutuklandı.
Kayseri’de faaliyet gösteren Şahin Sucukları’nda geçmişte görev yapan bazı eski çalışanların, şirketin bilgisi ve iradesi dışında sahte belgelerle finans kuruluşlarında usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
5 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
İç denetim birimlerinin tespiti ve durumu adli mercilere bildirmesinin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemeler kapsamında Kayseri Olay'daki habere göre 5 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 2'si kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.