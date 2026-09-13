Kayseri’de sucuk devini karıştıran sahte evrak skandalı: 1 tutuklama

Kayseri’de faaliyet gösteren Şahin Sucukları’nda geçmişte görev yapan bazı eski çalışanların, şirketin bilgisi ve iradesi dışında sahte belgelerle finans kuruluşlarında usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

5 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

İç denetim birimlerinin tespiti ve durumu adli mercilere bildirmesinin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemeler kapsamında Kayseri Olay'daki habere göre 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 2'si kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.