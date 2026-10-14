Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kayseri'de evlat dehşeti: Babasını katletti intihara girişti

Kayseri'de evlat dehşeti: Babasını katletti intihara girişti

Kayseri'de A.D., tartıştığı babası Süleyman D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden A.D., hastaneye kaldırıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Kayseri'de evlat dehşeti: Babasını katletti intihara girişti

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., babası Süleyman D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

BABASI YERE YIĞILINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Babası yere yığılınca A.D., ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cezaevinden izinle çıktı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdüCezaevinden izinle çıktı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

A.D. HASTANEYE KALDIRILDI

A.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro