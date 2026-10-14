Kayseri'de evlat dehşeti: Babasını katletti intihara girişti

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., babası Süleyman D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

BABASI YERE YIĞILINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Babası yere yığılınca A.D., ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

A.D. HASTANEYE KALDIRILDI

A.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA