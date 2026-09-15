Kavgayı ayırmak istedi, müdahale etti: Genç adam tüfekle vurularak hayatını kaybetti!

Çorum’da amca ve yeğen arasında çıkan tüfekli kavgayı ayırmak isteyen 24 yaşındaki Celal Atakan, saçmaların hedefi olarak hayatını kaybetti. Olayda yeğen Mertcan Ş. yaralanırken, silahı ateşleyen amca İhsan Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEMİŞTİ

Olay, akşam saatlerinde Çorum merkeze bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. 26 yaşındaki Mertcan Ş. ile amcası İhsan Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çevrede bulunan 24 yaşındaki Celal Atakan, kavga eden amca ve yeğeni ayırmak amacıyla araya girdi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILDI, 2 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında amca İhsan Ş.'nin yeğenine av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmalar Celal Atakan ve Mertcan Ş.'ye isabet etti.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Atakan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Mertcan Ş.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHSAN Ş. GÖZALTINA ALINDI

Atakan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayın ardından İhsan Ş., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)