Eşi yangında ölmüş kendisi yaralanmıştı: Benzin detayı ortaya çıktı, tutuklandı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Mazlum Çiçek’in yaralanan 31 yaşındaki eşi Derya Çiçek, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Çiçek, ifadesinde eşinin kendisini mutfak bölümüne kilitledikten sonra yakıt dökerek kendisini yaktığını ileri sürdü.

YANGINDA EŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KENDİSİ YARALANDI

İstiklal Mahallesi 1067 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katındaki dairede, 16 Ağustos saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Çiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Çiçek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGINDAN BİR GÜN ÖNCE BİDONLA BENZİN ALDI

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, Mazlum Çiçek’in cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu belirlendi.

Öte yandan Derya Çiçek’in yangın anında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı tespit edildi.

Derya Çiçek’in yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna gidip, "Eşim arabanın başında, benzin bitti, almaya geldim" diyerek bidonla benzin aldığı bildirildi.

SAVCILIK ŞÜPHESİ ÜZERİNE GÖZALTI KARARI VERDİ

Soruşturmayı derinleştiren Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Çiçek hakkında gözaltı kararı verdi. Derya Çiçek’in evin mutfak bölümüne yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Çiçek’i de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

“AKARYAKIT İSTASYONUNA BENİ ZORLA GÖNDERDİ”

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Derya Çiçek, tedavisinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Çiçek, mahkemedeki ifadesinde Mazlum Çiçek ile kıskançlık nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, eşinin kendisine sürekli intihar etmek isteğini söylediğini ileri sürdü.

Çiçek, "Mazlum beni akaryakıt istasyonuna zorla gönderdi ve benzin aldırdı. Sonrasında kapıyı kilitledi ve yakıt döküp kendini yaktı" dedi. (DHA)