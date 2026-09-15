Döner bıçakları havada uçuştu: Meydan savaşı gibi kavga

Şanlıurfa'nın Bahçelievler Mahallesi’nde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında döner bıçaklarının da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bu sırada bazı kadınlar darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan gruplar polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga, çevredeki bir binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdığı, araya girmeye çalışan kadınların da darbedildiği ve bıçakla yaralanan bir kişiye çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor.