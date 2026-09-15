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Halk TV Türkiye Kadın hırsızlar kıskıvrak yakalandı: Milyonlarca liralık ziynet çaldılar

Kadın hırsızlar kıskıvrak yakalandı: Milyonlarca liralık ziynet çaldılar

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evden 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız saatler içinde yakalandı. Çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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İstanbul Beylikdüzü'nde dün bir eve giren hırsızlar yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Şikayet üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kadın hırsızların, güvenlik kameralarından saklanmaya çalışarak eve girdikleri daha sonra da hızla kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçerek, şüphelileri bölgeden uzaklaşmadan gözaltına aldı. Şüpheliler Ş.U., G.Ç. ve M.Ç.’nin üzerlerinde yapılan aramada, evden çaldıkları bütün ziynet eşyaları ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden Ş.U.’nun daha önceden 149 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Diğer şüpheliler G.Ç.’nin daha önceden 48, M.Ç.’nin ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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