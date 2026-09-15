AKP'li vekil sokak ortasındaa çocuğun üzerini değiştirdi: Fransa forması out, Gaziantep forması in

AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan köyünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocukların üzerindeki formalarını değiştiren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, ziyaret sırasında bazı çocukların yabancı ülke ve kulüp takımlarına ait formalar giydiğini görmesi üzerine çocukların formalarını Gaziantep FK formalarıyla değiştirdi. Şahin paylaşımına, “Fransız forması out, Gaziantep FK forması on” notunu ekledi.

FRANSA FORMASI ÇIKARILDI

Paylaşılan görüntülerde Şahin’in, Fransız Milli Takımı forması giyen Yusuf isimli çocuğun üzerindeki formayı çıkararak yerine Gaziantep FK forması giydirdiği görüldü.

Şahin, yaptığı açıklamada bu değişikliğin gerekçesini Gaziantep’in Fransız işgaline karşı verdiği mücadele üzerinden açıkladı. Şahin, “Gazi şehrimiz Gaziantep’e yönelik Fransız işgal girişimini tarihi bir direnişle başarısız kılan ecdadımızın ruhunu yaşatmak adına, Fransız Millî Takımı formasını giymiş Yusuf’umuzun üzerindeki formayı, direniş ve diriliş ruhumuzun simgesi Gaziantep FK formasıyla değiştirdik” ifadelerini kullandı.

BARCELONA FORMASININ ÜZERİNE DE GAZİANTEP FK FORMASI

Şahin, başka bir çocuğun giydiği Barcelona FC formasının üzerine de Gaziantep FK forması geçirildiğini belirtti.

Bu değişikliğin gerekçesini Barcelona’nın Filistin ve Gazze konusundaki tutumuyla ilişkilendiren Şahin, “Gazze için Gaziantep FK ve Barcelona FC arasındaki birlik ve dayanışma ruhumuzu ifade ettik” açıklamasında bulundu.

“EN BÜYÜK SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ”

Şahin, paylaşımında çocuklara Gaziantep’in tarihinin yanı sıra milli ve manevi değerlerin aktarılmasının önemine de değindi. Gazze’de yaşananlara ilişkin duyarlılığın gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluklarından biri olduğunu belirten Şahin, “Çocuklarımızın gönüllerinde Gaziantep’in tarihini, millî ve manevi değerlerini yaşatmak; Gazze’deki mazlumların yanında olma bilincini yeni nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir” dedi.