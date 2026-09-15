AKP'den Erdoğan'ın yeniden adaylığı çıkışı: Anayasal engel yok, milletin beklentisi bu yönde

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sakarya'da temaslarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve anayasa sürecine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Ülke genelinde seçmenlerin geniş bir kesiminin Erdoğan'ın liderliğine olan ihtiyacı dile getirdiğini öne süren Gül, oy veren vermeyen herkesin küresel meydan okumalara karşı güçlü bir irade aradığını ifade etti.

Gül, şunları söyledi:

"Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanı'mızın yeniden cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip Türkiye'yi daha güçlü liderliğe ulaştırmasıdır. Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olmasının önünde hukuki ve anayasal engel bulunmamaktadır."

Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da söyleyen Gül, bu talebin Gazi Meclis'te karşılık bulacağına ve milletin beklentisinin bu doğrultuda karşılanacağına inandığını kaydetti:

"Milletimizin bu talebi ve beklentisi inanıyorum ki Gazi Meclis'imizde de karşılık bulacak. Meclis'imizin de alacağı kararla Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olarak cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır.

Türkiye, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem dünyanın süper gücü olarak yoluna devam edecektir. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimizin, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz."