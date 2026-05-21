Kastamonu'da dereye kimyasal atık karıştı: Ekipler harekete geçti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kuz Deresi'ne kimyasal atık karıştığı tespit edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kuz Deresi'nin renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi.
İhbar üzerine sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler, derede inceleme yaptı.
KUZ DERESİ'NE KİMYASAL ATIK KARIŞTI
Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda; ilçede bulunan kapalı bir spor salonunda yakıt kazanlarının değiştirildiği esnada dereye kimyasal atık karıştığı tespit edildi.
KİMYASAL ATIK DENİZE ULAŞTI
Atığın yaklaşık 1,5 kilometrelik dere yatağından geçerek denize ulaştığı saptandı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. (DHA)
