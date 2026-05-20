Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'tan meraklılar sosyal medya üzerinden bir araya geliyor. "Ege Altın Avcısı" adıyla kurulan grup ile birbirini bulan kırıntı medencileri Aydın'ın Germencik ilçesindeki dere yatağında bir araya geldi.

"Ege Altın Avcısı" adlı grubu kuran Aydınlı Ahmet Gür, 5 yıldır eşiyle birlikte hafta sonlarını dere yataklarında geçiriyor.

Gür, altın bulamadıkları günlerde bile doğada vakit geçirmenin kendilerine iyi geldiğini söyledi.

"Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz ama 5 günde 1 gram bulduğumuz da oluyor."

Gür, çıkardıkları altının 19-23 ayar arasında olduğunu, eritip ayar tespiti yaptırdıktan sonra sarraflara sattıklarını belirtti. Son yıllarda yaşanan kuraklığın verimliliği düşürdüğünü ama bu yıl derelerin kendini yenilemesiyle altın miktarının arttığını da ekledi.

"ALTINI GÖRDÜKTEN SONRA HOBİ OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Birol Kayalıoğlu yaklaşık 2 yıldır altın arıyor.

"Kahvede vakit geçireceğime, çoluğumu çocuğumu alıp dereye gelir vakit geçiririm. Hem günümü değerlendirmiş hem para kazanmış oluyorum."

Kayalıoğlu, günlük kazancın 0,30 gramla 1,5 gram arasında değiştiğini, işin fiziksel olarak çok ağır olduğunu ama eline altın geçtiğinde yorgunluğun geçtiğini anlattı.

UZMAN UYARDI: BÜYÜK KAZANÇ BEKLEMEYİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı, kırıntı madenciliğinin yüzyıllardır bilinen bir yöntem olduğunu belirtti.

Deliormanlı, dere yataklarındaki altının ana yataklardan su akışıyla taşınarak özellikle akışın yavaşladığı noktalarda biriktiğini açıkladı.

"Büyük altın üretimleri ya da büyük bir zenginlik, varlık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak mümkün değil."

Deliormanlı, bu yöntemle toplanan altının 18-23 ayar arasında olabileceğini ve ayar tespitinin ardından hurda altın olarak satılabileceğini ifade etti.

KIRINTI MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

Kırıntı madenciliğinde en yaygın iki teknik pan (tava) ve savak sistemi olarak öne çıkıyor. Tava yönteminde dere yatağından alınan kum suyla birlikte eleniyor, hafif malzeme uzaklaşırken yoğunluğu yüksek altın dibe çöküyor.

Savak yönteminde ise su akışı yönlendirilerek altının belirli noktalarda toplanması sağlanıyor. Bazı meraklılar küçük su motorlarıyla çalışan düzenekler de kullanıyor.

Resmi kurumlardan izin alınarak yapılabilen kırıntı madenciliği, kimileri için hobi kimileri için ek gelir kapısı olmaya devam ediyor.

