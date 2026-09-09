Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde sır perdesi aralanıyor: Mezarı açılıyor, tarih netleşti!

Adalet Bakanlığı, 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi yapılacağını açıkladı.

TARİH NETLEŞTİ: MEZARI 11 EYLÜL’DE AÇILACAK

Kozinoğlu'nun mezarı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 11 Eylül Cumartesi günü açılacak.

İşlemin, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, feth-i kabir işlemi kapsamında mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alınacak. Bu örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de birlikte değerlendirilecek.

ADLİ TIP KURUMU MÜTALAA HAZIRLAYACAK

Yapılacak incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından mütalaa hazırlanacak.

Mütalaada, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin yanı sıra ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmeye yer verilecek. (ANKA)