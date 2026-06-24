Kiracı dehşeti kamerada: Ev sahibini göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul Kartal'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli, kiracısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki C.D. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yaşanan feci olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan ev sahibinin yere yığıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Tanyeli ile kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sokakta başlayan tartışmanın giderek büyümesi üzerine C.D., yanındaki bıçakla ev sahibi Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde göğsünden bıçaklandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Niyazi Tanyeli, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen ev sahibi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİ BIÇAKLA YAKALANDI

Cinayetin ardından polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takip ve incelemeler sonucunda şüpheli C.D., olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kavganın hemen sonrasında yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaydedilen görüntülerde, göğsünden bıçaklanan ev sahibi Niyazi Tanyeli'nin aldığı darbenin ardından sokak ortasında yere yığıldığı anlar anbean yer aldı. (DHA)