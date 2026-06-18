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Halk TV Türkiye Bursa'da enişte dehşeti: Sokak ortasında 7 kez bıçakladı!

Bursa'da enişte dehşeti: Sokak ortasında 7 kez bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta karşılaştığı eniştesi Celal Y.'yi 7 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ümit Ö., kaçtıktan kısa süre sonra saklandığı evde yakalandı.

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Bursa'da enişte dehşeti: Sokak ortasında 7 kez bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 2’nci Köprülü Sokak’ta saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay sokakta karşılaşan Ümit Ö. (31) ile ablasının eşi Celal Y. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

7 KEZ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ümit Ö., yanındaki bıçakla eniştesi Celal Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da enişte dehşeti: Sokak ortasında 7 kez bıçakladı! - Resim : 1

YARALI AMELİYATA ALINDI, ZANLI YAKALANDI

Ağır yaralanan Celal Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Celal Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Ümit Ö.'nün izini süren polis ekipleri, zanlıyı Huzur Mahallesi’nde saklandığı bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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