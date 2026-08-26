Halk TV Türkiye Kars'ta acı olay: Traktörden düşen çocuk kurtarılamadı

Kars'ta acı olay: Traktörden düşen çocuk kurtarılamadı Kars'ın Selim ilçesinde tarladan köye dönmek üzere traktörün üzerinde yolculuk yapan 11 yaşındaki Ş.Z.T., dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.