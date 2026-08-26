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Kars'ta acı olay: Traktörden düşen çocuk kurtarılamadı

Kars'ın Selim ilçesinde tarladan köye dönmek üzere traktörün üzerinde yolculuk yapan 11 yaşındaki Ş.Z.T., dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Kars'ta acı olay: Traktörden düşen çocuk kurtarılamadı

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünde hasat mevsiminde yaşanan olayda, 11 yaşındaki Ş.Z.T. hayatını kaybetti. M.T. yönetimindeki traktör, tarlada saman yüklendikten sonra köye dönüş yoluna çıktı. Dönüş yolunda traktörden düşerek ağır yaralanan Ş.Z.T., hastanede doktorların müdahalesine karşın yaşama tutunamadı.

TRAKTÖR ÜZERİNDEN DÜŞTÜ

Bu sırada traktörün üzerinde bulunan 11 yaşındaki Ş.Z.T., saman yığınları arasında dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredeki yakınları tarafından hemen Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Selim Devlet Hastanesi'nde yoğun çaba sarf eden doktorlar, tüm müdahalelere rağmen küçük çocuğu hayata döndüremedi.

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Ş.Z.T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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