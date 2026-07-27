Kargo aracının içine girip sürücüyü darbetti

Niğde'de sabah saatlerinde bir kargo kamyoneti sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından kendi aracının içinde darbedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren saldırı anı, olaya engel olmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Niğde'nin Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

ARACINDAN İNDİ, KARGO KAMYONETİNİN İÇİNE GİRDİ

Çıkan tartışmanın ardından otomobilinden inen sürücü, kargo kamyonetinin yanına gitti. Şahıs, kargo kamyonetinin içine girerek sürücüyü darbetti.

DARP ANI KASK KAMERASINDA

Saldırı anı, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı. (DHA)