Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kargo aracının içine girip sürücüyü darbetti

Kargo aracının içine girip sürücüyü darbetti

Niğde'de sabah saatlerinde bir kargo kamyoneti sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından kendi aracının içinde darbedildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Niğde'de sabah saatlerinde bir kargo kamyoneti sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından kendi aracının içinde darbedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren saldırı anı, olaya engel olmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi. Kargo aracının içine girip sürücüyü darbetti - Resim : 1

Olay, sabah saatlerinde Niğde'nin Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

ARACINDAN İNDİ, KARGO KAMYONETİNİN İÇİNE GİRDİ

Çıkan tartışmanın ardından otomobilinden inen sürücü, kargo kamyonetinin yanına gitti. Şahıs, kargo kamyonetinin içine girerek sürücüyü darbetti.

DARP ANI KASK KAMERASINDA

Saldırı anı, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Niğde Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro