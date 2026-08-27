Kardeş kavgası ölümle bitti: 27 yaşındaki genç bıçaklandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda ağır yaralanan 27 yaşındaki Mehmet Azboy hayatını kaybetti.

KARDEŞLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Yeni Mahalle Bahçeşehir Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 27 yaşındaki Mehmet Azboy ağır şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Azboy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından hızla kaçan şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)