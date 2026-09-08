Karadeniz'de tehlike uyarısı: 1 ilde denize girişler yasaklandı

Zonguldak Valiliği, il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmeyi geçici olarak yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 9 Eylül tarihinde il genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tamamen durduruldu.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Valilik tarafından kamuoyuna yapılan resmi yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasağın vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların belirtilen tarihte denize girmemeleri ve alınan karara uyulması gerektiği vurgulandı. (DHA)