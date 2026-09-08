Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Karadeniz'de tehlike uyarısı: 1 ilde denize girişler yasaklandı

Karadeniz'de tehlike uyarısı: 1 ilde denize girişler yasaklandı

Zonguldak Valiliği, beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül tarihinde il genelinde denize girmeyi yasakladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Karadeniz'de tehlike uyarısı: 1 ilde denize girişler yasaklandı
Son Güncelleme:

Zonguldak Valiliği, il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmeyi geçici olarak yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 9 Eylül tarihinde il genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tamamen durduruldu.

Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı! SAS Timleri harekete geçtiKaradeniz’de şüpheli cisim alarmı! SAS Timleri harekete geçti

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Valilik tarafından kamuoyuna yapılan resmi yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasağın vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların belirtilen tarihte denize girmemeleri ve alınan karara uyulması gerektiği vurgulandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Karadeniz Deniz Yasak
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro