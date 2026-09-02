Karadeniz'de büyük bereket: Kasalar dolusu palamut limana aktı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden Düzce Akçakoca'da yeni av sezonunun ilk gününde denize açılan gırgır tekneleri limana kasalar dolusu palamutla döndü. Balıkçılar sezonun bereketli başladığını söylerken avlanan palamutlar İstanbul, Ankara ve çevre illere sevk edildi.

"Vira bismillah" diyerek dün Karadeniz'e açılan Akçakoca balıkçıları teknelerini palamutla doldurarak limana geri döndü. Sırayla yanaşan gırgır teknelerindeki balıklar kasalara doldurulup bekleyen araçlara yüklendi ve başta İstanbul ile Ankara olmak üzere birçok ile gönderildi.

Balıkçı Engin Genç, bu yılın bereketli başladığını belirterek bol miktarda palamut avladıklarını söyledi.

Vatandaşların bu yıl bol bol palamut yiyeceğini vurgulayan balıkçı ve esnaf Levent Pinallı, "Bu sene palamut bol, çok miktarda palamut avlanıyor. İnşallah böyle devam eder" dedi.

(AA)