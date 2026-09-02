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Halk TV Türkiye Karadeniz'de büyük bereket: Kasalar dolusu palamut limana aktı

Karadeniz'de büyük bereket: Kasalar dolusu palamut limana aktı

Batı Karadeniz'de yeni sezonu "vira bismillah" diyerek açan Akçakocalı balıkçılar, limana kasalar dolusu palamutla döndü. Ağlara takılan bereketi araçlara yükleyen esnaf, balıkların Başkent ve İstanbul dahil çevre illere gönderildiğini açıkladı

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Karadeniz'de büyük bereket: Kasalar dolusu palamut limana aktı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden Düzce Akçakoca'da yeni av sezonunun ilk gününde denize açılan gırgır tekneleri limana kasalar dolusu palamutla döndü. Balıkçılar sezonun bereketli başladığını söylerken avlanan palamutlar İstanbul, Ankara ve çevre illere sevk edildi.

Karadeniz'de büyük bereket: Kasalar dolusu palamut limana aktı - Resim : 1

"Vira bismillah" diyerek dün Karadeniz'e açılan Akçakoca balıkçıları teknelerini palamutla doldurarak limana geri döndü. Sırayla yanaşan gırgır teknelerindeki balıklar kasalara doldurulup bekleyen araçlara yüklendi ve başta İstanbul ile Ankara olmak üzere birçok ile gönderildi.

Karadeniz'de büyük bereket: Kasalar dolusu palamut limana aktı - Resim : 2

Balıkçı Engin Genç, bu yılın bereketli başladığını belirterek bol miktarda palamut avladıklarını söyledi.

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Vatandaşların bu yıl bol bol palamut yiyeceğini vurgulayan balıkçı ve esnaf Levent Pinallı, "Bu sene palamut bol, çok miktarda palamut avlanıyor. İnşallah böyle devam eder" dedi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Düzce Balık
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