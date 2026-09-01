En ucuz palamut bu şehirde kapış kapış satılıyor: Yarım ekmek dönerden bile ucuz!

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla İzmir Kemeraltı Çarşısı'nın simgesi Havra Sokağı'ndaki balık tezgahları şenlendi. Esnaf bu yılki palamut bereketine dikkat çekerken, balığın yarım ekmek dönerden bile ucuz olduğunu söylüyor.

Balık tezgahları av yasağının sona ermesiyle birlikte yeniden doldu taştı. İzmir'in en bilinen balık alışveriş noktalarından Kemeraltı Çarşısı Havra Sokağı'nda palamut, hamsi, sardalya, levrek ve çupra tezgahlardaki yerini aldı.

PALAMUT BEREKETİ GÖZ DOLDURUYOR

Havra Sokağı esnafından Kenan Peker, yeni sezonla gelen çeşitliliğin müşterileri memnun ettiğini belirtti. Peker, "Av yasağı kalktı. Bu sene palamut bereketi var. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Vatandaş hem hesaplı hem de taze ve lezzetli güzel balık yiyecek. Herkesi Havra Sokağı'na bekliyoruz. Balık fiyatlarımız gerçekten çok hesaplı. Hamsinin bir kilosu 150 lira, palamudun tanesi 100 lira" dedi.

'BALIK HER ŞEYDEN UCUZ'

Sokaktaki bir diğer balıkçı esnafı Aykut Elgün ise vatandaşın sezonu esnaftan bile çok beklediğini söyledi. Elgün fiyatları sokak lezzetleriyle kıyaslayarak dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

Aykut Elgün, "Sezonun gelmesini vatandaş bizden daha çok bekliyordu. Çünkü fiyatlar çok düşük. Hamsi ve sardalya 150 lira. Yarım ekmek döner 250-300 lira. Balık her şeyden ucuz. Vatandaş gelip balık alsın. Çupra 350 lira, palamudun tanesi 100 lira" diye konuştu.

'HASRET KALDIK, AÇILIR AÇILMAZ GELDİM'

Tezgahlar arasında dolaşan müşterilerden Ergün Çeper de sezonun açılmasını dört gözle beklediğini söyledi. Çeper, "Sezonun açılmasına çok sevindim, hasret kaldık. Sezonun açılmasını bekledik. Açılır açılmaz hemen almaya geldim. Palamut 100 lira. Ben levrek ve kalamar aldım. Fiyatları uygun, gayet de güzel" diye konuştu.

(DHA)