Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. H.C. yönetimindeki 34 NS 6342 plakalı otomobil ile A.Ş. idaresindeki 19 AGY 314 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.C. ile aynı araçta bulunan C.C., B.E.C. ve 11 yaşındaki Ö.K. ile diğer otomobilde bulunan H.Ş., 13 yaşındaki N.S.Ş. ve A.I. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.