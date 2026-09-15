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Halk TV Türkiye Kapalıçarşı'daki ölümlü çatışmadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Kaçtıkları anlar kamerada

Kapalıçarşı'daki ölümlü çatışmadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Kaçtıkları anlar kamerada

Kapalıçarşı'da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortalığı savaş alanına çeviren olayın ardından iki kişinin pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

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Kapalıçarşı'daki ölümlü çatışmadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Kaçtıkları anlar kamerada

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kapalıçarşı civarındaki Sofçular Han'da bulunan döviz bürosunda çıkan silahlı çatışmada iki kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.

Dokuz kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki şüphelinin çatışmanın ardından pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

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ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Olay, saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir döviz bürosu sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kapalıçarşı'daki ölümlü çatışmadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Kaçtıkları anlar kamerada - Resim : 2

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından 2 kişinin pencereden atlayarak kaçtığı görüldü

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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