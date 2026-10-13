Kapalıçarşı'da hayali altın çarkı iddiası: 100 milyon lira borç 200 milyon oldu

İstanbul Kapalıçarşı’da, tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği ileri sürülen gelirlerin gerçekte var olmayan altın alım-satım işlemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Son.tv'de yer alan habere göre iş insanı A.U., avukatı Sena Tuhan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikâyet dilekçesinde, aldığı borcun geri ödeme sürecini ve yönlendirildiği hesaplara gerçekleştirdiği para transferlerinin ayrıntılarını paylaştı.

AYLIK YÜZDE 70’E VARAN FAİZLE BORÇ İKİYE KATLANDI

Şikâyet dilekçesinde yer alan bilgilere göre iş insanı A.U., bünyesinde özel okulların bulunduğu dönemde nakit sıkıntısı yaşadı. Bu süreçte M.A. isimli şahıstan aylık yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen faiz oranlarıyla yaklaşık 100 milyon lira borç aldı. A.U., söz konusu borca karşılık faizleriyle birlikte toplam 200 milyon lira ödeme gerçekleştirdiğini ifade etti.

AÇIKLAMAYA "ALTINI ELDEN TESLİM ALDIM" YAZDIRILDI

Dilekçedeki iddialara göre borç ödemeleri, M.A.’nın yönlendirdiği farklı IBAN hesaplarına transfer edildi. A.U., bu banka transferlerinin açıklama kısmına “Altını elden teslim aldım” ifadesinin yazıldığını belirtti.

Buna karşın A.U., paranın aktarıldığı döviz bürolarından ya da kuyumculardan fiilen hiçbir altın satın almadığını ve teslim almadığını kaydetti. Dilekçede, borç tahsilatlarının altın ticareti süsü verilerek kayda geçirildiği ve bu yöntemle suç gelirlerinin aklandığı öne sürüldü.

"KUYUMCULARA GİTMEDİM, KİMLİK VERMEDİM"

A.U., işlem yapılan söz konusu işletmelerin hiçbirine bizzat gitmediğini, yetkililerle yüz yüze temas kurmadığını ve kimlik bilgilerinin alınmadığını dile getirdi. Suç duyurusunda, bu şartlar altında milyonlarca liralık altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

2 KİŞİ VE 3 ŞİRKET İÇİN KAMERA VE HTS İNCELEMESİ TALEBİ

Avukat Sena Tuhan tarafından savcılığa sunulan dilekçede, 2 şahıs ve 3 şirket hakkında şikâyette bulunuldu. Para transferleriyle bağlantılı ticari hareketlerin araştırılması istenirken, WhatsApp yazışmalarına ait ekran görüntüleri delil olarak dosyaya sunuldu.

Başvuruda ayrıca, Kapalıçarşı’daki ilgili kuyumculara ait güvenlik kamerası kayıtları ile tarafların HTS dökümlerinin incelenmesi talep edildi.

Söz konusu dosyadaki anlatımlar şikâyetçi iş insanı A.U.’nun savcılığa sunduğu iddialardan oluşurken, hakkında suç duyurusu yapılan kişi ve şirketlerin beyanları ile savcılığın soruşturma kararı henüz dosyada yer almıyor.