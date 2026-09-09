Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü öldü
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki Alaaddin Üzülmez hayatını kaybetti. Üzülmez’in kamyonun altında kaldığı kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa Turgutlu ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Alaaddin Üzülmez (17), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu ile Ahmet Sıtkı Efendi Sokak’ın kesiştiği kavşağın yakınlarında meydana geldi.
Ankara yönüne ilerleyen Ömer K. (54) yönetimindeki 20 AHK 146 plakalı kamyon ile Alaaddin Üzülmez’in kullandığı 45 AZA 117 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Üzülmez ise kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Üzülmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Alaaddin Üzülmez’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri, kamyon sürücüsü Ömer K.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.