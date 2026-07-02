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Kamuoyu geçit vermedi, Kılıçdaroğlu skandal atamadan geri adım attı

Kılıçdaroğlu Ankara İl Yönetimine Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında iftira atan ismi atamıştı. Kamuoyu tepkileri Kılıçdaroğlu'nu bu atamadan geri adım attırdı.

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Kamuoyu geçit vermedi, Kılıçdaroğlu skandal atamadan geri adım attı
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Butlanla CHP'ye geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Yönetiminde, rahmetli Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında sosyal medyada yalan haberler yayan Gizem Altunsoy'a görev vermiş, bu skandal atama çok yoğun tepkiler almıştı.

Butlan yönetimi Gülşah Durbay'a yönelik iftiraları yayan ismi CHP Ankara il yönetimine atadıButlan yönetimi Gülşah Durbay'a yönelik iftiraları yayan ismi CHP Ankara il yönetimine atadı

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre kamuoyunun yoğun tepkisi Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı. 30 Haziran tarihli MYK'da kabul edilen 35 kişilik listede Gizem Altunsoy'un atanmasından son anda vazgeçildi.

Kamuoyu geçit vermedi, Kılıçdaroğlu skandal atamadan geri adım attı - Resim : 2

İddiaya göre Kılıçdaroğlu talimatı ile Altunsoy'un CHP'de herhangi bir göreve getirilmemesine karar verildi.

Kamuoyu geçit vermedi, Kılıçdaroğlu skandal atamadan geri adım attı - Resim : 3

GÜLŞAH DURBAY İFTİRALARINI YAYMIŞTI

14 Aralık 2025'te kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi sürecinde kendisine yöneltilen asılsız suçlamalarla da mücadele etmek zorunda kalmıştı. Durbay ve Özgür Özel hakkındaki iddiaları ilk kez Antalya'da bir yerel haber sitesinde Ebru Küçükaydın gündeme getirmişti. Durbay'ın şikayeti üzerine açılan davada Küçükaydın'ın iftira attığı tescillenmiş ve "kamu görevlisine görevinden dolayı suç işleme" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kamuoyu geçit vermedi, Kılıçdaroğlu skandal atamadan geri adım attı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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