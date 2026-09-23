Kahtalı Mıçe'nin sevenleri mezarı başında toplandı

Antalya’da bağırsak kanseri nedeniyle tedavi görürken 15 Şubat 2025’te yaşamını yitiren Kahtalı Mıçe, sanatçı arkadaşları, sevenleri ve hemşehrileri tarafından memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki mezarı başında dualarla yad edildi.

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Kahtalı Mıçe, geçtiğimiz yıl Antalya’da bağırsak kanseri nedeniyle gördüğü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

Kahtalı’nın cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kendi adını taşıyan kültür merkezinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DUALARLA ANILDI

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın yanı sıra sanatçı Latif Doğan, Kahtalı Hamido, bestekar Aziz Çelik ve bölgeden çok sayıda sanatçı, Kahtalı Mıçe’nin kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında sanatçı dostları, merhum sanatçıyla yaşadıkları anıları paylaşırken, Kahtalı Mıçe’yi dualarla yad etti.

Belediye Başkanı Hallaç, Kahtalı Mıçe’nin yalnızca Kahta’nın değil, Türkiye’nin kültür-sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, sanatçının adının, eserlerinin ve bıraktığı kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının öneminden bahsetti. Anma programına katılan herkese teşekkür etti. (DHA)