Veda turnesinde kalp krizi geçirmişti: Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi!
Müzik dünyası ünlü şarkıcının kaybıyla sarsıldı. Efsane rock grubu Rose Tattoo’nun kurucusu ve solisti Angry Anderson, veda turnesinde geçirdiği kalp krizinin ardından 79 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz ay grubu Rose Tattoo ile birlikte veda turnesi için Avrupa’da bulunan ünlü sanatçı, turne sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 79 yaşındaki şarkıcı, tedavisinin ardından ülkesi Avustralya’daki evine sevk edilmişti. Bu süreçte grubun planlanan 9 konseri iptal edilmişti.
Müzik camiası, bugün gelen acı haberle yasa boğuldu. Angry Anderson 79 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi ve Rose Tattoo grubu tarafından yapılan ortak açıklamada, "O sadık bir baba ve çok sevilen bir grup arkadaşıydı. Yokluğu hem Avustralya'da hem de tüm dünyada kendisini sevenler tarafından derinden hissedilecek" ifadelerine yer verildi.
Gerçek adı Gary Anderson olan sanatçı, solo kariyerinde imza attığı "Suddenly" parçasıyla dünya çapında bir üne kavuştu. Unutulmaz şarkı, Avustralya’nın efsane dizisi Neighbours’ta Kylie Minogue ve Jason Donovan’ın canlandırdığı karakterlerin düğün sahnesinde kullanılarak milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.
Kylie Minogue’un düğün sahnesinde çalınması konusunda bizzat ısrarcı olduğu "Suddenly" şarkısının yer aldığı bölüm, 1988 yılında yalnızca İngiltere’de 20 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. Anderson, ilerleyen yıllarda yaptığı açıklamalarda bu eserin "yazdığı en iyi şarkı" olduğunu dile getirmişti.
1947 Melbourne doğumlu olan Anderson, 1976 yılında kurduğu Rose Tattoo grubu ile Avustralya rock sahnesinin mihenk taşlarından biri oldu. 1993 yılında Guns N' Roses’ın Avustralya turnesinde sahne alan grup, 2006 yılında müzik dünyasının en prestijli listelerinden biri olan ARIA Hall of Fame’e adını yazdırdı.
Sadece müzik kariyeriyle değil, oyunculuk performansı ve yardımseverliğiyle de tanınan sanatçı, Jesus Christ Superstar yapımında da rol almıştı. Hayır kurumlarına desteği dolayısıyla da 1993 yılında Avustralya Nişanı Üyesi (Member of the Order of Australia) unvanına layık görülmüştü.