Veda turnesinde kalp krizi geçirmişti: Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi!

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Müzik camiası, bugün gelen acı haberle yasa boğuldu. Angry Anderson 79 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi ve Rose Tattoo grubu tarafından yapılan ortak açıklamada, "O sadık bir baba ve çok sevilen bir grup arkadaşıydı. Yokluğu hem Avustralya'da hem de tüm dünyada kendisini sevenler tarafından derinden hissedilecek" ifadelerine yer verildi.