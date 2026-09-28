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Halk TV Türkiye Kahreden son! Karga tulumba kurtarma çabası telefon kamerasına yansıdı

Kahreden son! Karga tulumba kurtarma çabası telefon kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde binanın çatısını temizlemeye çalışan Vahit Abdülhakim akıma kapıldı. Hastaneye yetiştirilmek için ayaklarından tutup sarkıtılırken 1 kişi düştü. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kahreden son! Karga tulumba kurtarma çabası telefon kamerasına yansıdı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karasu ilçesindeki Küçük Boğaz Mesire Alanı’nda meydana geldi. Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, tek katlı binanın çatısına çıkarak metal oluğu temizlemeye başladı. Çalışma sırasında elektrik akımına kapılan Abdülhakim, çatıda baygınlık geçirdi.

Kahreden son! Karga tulumba kurtarma çabası telefon kamerasına yansıdı - Resim : 1

20 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Çevredekiler, zeminin ıslak olması nedeniyle Abdülhakim’e yaklaşık 20 dakika boyunca müdahale edemedi. Bir süre sonra yakınları çatıya çıkarak baygın haldeki Abdülhakim’i aşağı indirmeye çalıştı. Yakınları, Abdülhakim’i ayaklarından tutarak çatıdan aşağı sarkıttı. Bu sırada kişilerden biri dengesini kaybederek yere düştü. Abdülhakim de aşağı indirildiği sırada düşme tehlikesi yaşadı.

Abdülhakim’in yakınları tarafından güçlükle aşağı indirildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kahreden son! Karga tulumba kurtarma çabası telefon kamerasına yansıdı - Resim : 3

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Abdülhakim, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Abdülhakim, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kahreden son! Karga tulumba kurtarma çabası telefon kamerasına yansıdı - Resim : 4

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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