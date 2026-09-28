Gazeteci Fatih Ergin adliyeye sevk edildi

Gazeteci Fatih Ergin'in adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Gelişmeyi gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya üzerinden duyurdu. Gazeteci Fatih Ergin, Maslak Jandarma’daki 15 saat 30 dakikalık gözaltı sürecinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ergin'in, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI PAYLAŞIMI İDDİASI

Gözaltına alınmasına ise bir sosyal medya paylaşımının neden olduğu öne sürülmüştü. Kozinoğlu soruşturması kapsamında, Ergin'in eski adli tıp çalışanı olarak tanımladığı Turgay Tamer hakkında yaptığı paylaşım olduğu aktarılmıştı.

Sonrasında Başsavcılık, Tamer'in sadece, Kozinoğlu'nun bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev aldığını, dolayısıyla Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötü olduğunun kendisine bildirilmediği, Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı açıklamasını yapmıştı.