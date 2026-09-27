Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gelişmeyi gazeteci Yiğit Uzun ve Fatih Ergin'in avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik sosyal medya üzerinden duyurdu. Ergin'in neden gözaltına alındığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

FATİH ERGİN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltı kararına tepki göstererek Ergin'in çağrıldığı takdirde ifadeye geleceğini vurguladı.

"Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer."

Gözaltı haberini bildiren Gazeteci Uzun ise gelişmeyi "Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alınıyor" ifadeleriyle duyurdu.

OCAK AYINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fatih Ergin, 2026'nın ocak ayında da gözaltına alınmış daha sonra hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.